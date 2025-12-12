O que existe sobre Tite no Inter

Treinador e Abel Braga ficaram de fazer um novo contato. Porthus Junior / Agencia RBS

Sim, Abel Braga convidou Tite a ser técnico do Inter, já na condição de homem forte do futebol. A resposta foi nem um sim e nem um não. Ficaram de fazer novo contato. Ambos são muito próximos. Amigos mesmo.

Quando Abel foi contratado para treinar de graça nas duas últimas rodadas do Brasileirão, Tite ligou para ele e também Elio Carravetta. Desejou-lhes sorte e fé na missão de salvar o clube do rebaixamento, que seria devastador em razão da nova realidade financeira do futebol.

Então o contato de Abel foi natural.

Mas o que Tite respondeu?

O ex-técnico da Seleção não estabelece restrições de lugar. Não tem aquela história de só aceitar trabalhar no exterior. Pode acontecer, claro, pelo amplo mercado que ele tem, mas não é uma condição.

Assim como não é condição um contrato longo, de dois ou três anos. Pode ser de uma temporada, como seria o caso do Inter. É o último ano da gestão de Alessandro Barcellos.

O que Tite quer é um projeto claro, com princípio, meio e fim - mesmo que seja de um ano. Ele quer ser cobrado pelos objetivos estabelecidos, a partir do time possível de ser construído. Então não há aquela história de só ir se for com timaço e muitas contratações.

Tudo vai depender do projeto desportivo. E, claro, também do salário. Um treinador assim não trabalharia por uma ninharia. Ficar no RS, mais perto da família, seria um fator a favor, após um período difícil para cuidar da saúde mental.

O problema maior para Tite voltar ao Inter é que ele é um profissional concorrido. O Cruzeiro já o teria sondado, caso Leonardo Jardim saia. Uma SAF, com capacidade de competir e muito melhor vitrine desportiva, com Libertadores em 2026. O Inter não tem nem Sul-Americana.