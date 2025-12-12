Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Convite feito
Notícia

O que existe sobre Tite no Inter

Ficar no RS, mais perto da família, seria um fator a favor, após um período difícil para cuidar da saúde mental

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS