O Inter, o transfer ban e o maldito sistema

O transfer ban que impede de contratar jogadores até sua quitação é o retrato do Inter neste crepúsculo de 2025. Derrotas em várias instâncias de campo, dívida incontrolável e situações limite de não-pagamento que comprometem a imagem e a credibilidade da instituição. O que pode ser pior? Cair, mas ao menos dessa realidade o Inter escapou, na bacia das almas.

Ao admitir a incapacidade de, sozinho, resolver os problemas que ajudou a agravar ao fim de cinco anos de gestão, o presidente Alessandro Barcellos oferece um gesto de humildade. Ele está reconhecendo que as críticas feitas há algum tempo tinham fundamento. A torcida colorada, em eleição direta, garantiu a ele uma continuidade que raros dirigentes tiveram para implementar suas ideias de futebol e governança.

Tempo não lhe faltou. Resta saber se, internamente, os movimentos políticos do clube e seus ex-presidentes, chamados a opinar às vésperas de um ano eleitoral, vão acreditar no desprendimento do gesto presidencial.

O transfer ban que apareceu no site da Fifa nesta terça-feira 99) não ajuda neste processo. O Inter jura que já pagou e faltaria só o sistema da Fifa registrar, mas aí entra de novo a credibilidade do clube, que não anda das melhores. Como acreditar, se a proibição de contratar foi para no site da Fifa? Ainda que se dê crédito a versão do Inter, pergunta-se: pagar nos acréscimos não ajuda muito a melhorar a imagem do clube. Por que deixar chegar a esse ponto?

Quem topar assumir o barco com sérias avarias no meio da tempestade tem grande chance de naufragar junto da tripulação que não soube conduzi-lo ao porto seguro após tanto tempo de navegação, deixando os sócios sem ninguém para depositar esperanças de futuro.

De qualquer maneira, se Barcellos souber ceder, repartindo poder e decisões de verdade com seus opositores, aí ele plantará uma boa semente. A unidade política não nasce do dia para a noite. Tem se ser cultivada. Antes tarde do que nunca.