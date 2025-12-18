O grande obstáculo que Pezzolano terá de superar no Inter

Pezzolano ganhou a Série B com o Cruzeiro, mas convenhamos: a notícia seria se não ganhasse. Thomas Santos / Cruzeiro,Divulgação

O uruguaio Paulo Pezzolano, 42 anos, passará por um natural período de desconfiança no Inter. É um profissional respeitado, mas seu currículo é muito menor do que de Tite, o ficha 1. Ganhou a Série B com o Cruzeiro, mas convenhamos: a notícia seria se não ganhasse.

O Watford seria credencial não tivesse perdido quatro e empatado três (em 10 jogos) antes de demiti-lo. De qualquer maneira, insisto no que digo há anos.

O problema do Inter não é técnico, e sim um clube que, há uma década, aproximadamente, vem perdendo a capacidade dar time e elenco a técnico algum, cada vez formando menos jogadores diferenciados, capazes de entregar resultado técnico e financeiro, custeando o clube.