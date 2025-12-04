O grande fracasso da história do Inter bate à porta 

Colorado deixou o campo cabisbaixo na Vila Belmiro. GUILHERME DIONíZIO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Senhores, está em curso o maior episódio negativo da história do Inter em 116 anos. No outro rebaixamento, houve momentos de luta. Faltou uma posição na tabela para escapar. Nesse, não. O cenário indica queda, talvez em antepenúltimo, com oito gols sofridos em dois jogos.

Se o 5 a 1 de São Januário foi o rebaixamento moral, o 3 a 0 na Vila Belmiro, para o São Paulo, é o da crueldade. Adversário em crise, ambiente péssimo, estádio longe de estar lotado. Nem assim.

A tentativa de magia com Abel Braga, que não tem culpa de nada, não adiantou. Os jogadores trombavam em campo. Discutiam. Thiago Maia e Alan Rodriguez, como volantes/meias, erraram tudo. Os nervos ruíram.