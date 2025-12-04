O erro grave que o Grêmio não pode cometer com seus talentos da base

Zagueiro Luis Eduardo ganhou destaque no Mundial sub-17. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

Leio que já tem tubarão de olho no zagueiro Luis Eduardo, do Grêmio, que completa 18 anos em janeiro. Tem grife do Mundial Sub-17 com a seleção brasileira. Chelsea e Arsenal o monitoram.

São clubes que, se decidirem comprar, não chegam com migalhas. Não será diferente com o volante Tiaguinho e o atacante Gabriel Mec, só para ficar nos que foram ao Mundial. Há outros. É uma geração promissora que surgiu na base do Grêmio.

O Grêmio tem uma chance rara. Fazer uma equipe competitiva no modelo associativo, tal qual ele existe na Arena. Fechará o ano com uma base cascuda: Willian, Arthur, Carlos Vinícius, Marcos Rocha, Marlon, Kannemann. Para competir melhor, o segredo é a mescla com jovens de qualidade e fôlego, na força da fase final da adolescência.

Não foi sempre assim nos momentos vencedores do Grêmio?

Agora, se for vender os guris para supostamente pagar dívidas antes mesmo deles jogarem, aí ficará difícil. Temo que o Grêmio incorra no mesmo erro dos últimos anos. De que adianta vender Gustavinho e Caíque para depois gastar com Pavón, Alex Santana ou Camilo?

Se for para fazer uma grande venda com o objetivo de pagar dívidas, tudo bem. Responsabilidade financeira é essencial. Mas que se diga isso claramente, inclusive especificando quais débitos serão quitados.

Chega daquele filme de vender moleques para pagar juros e depois gastar com reforços notas 5 ou 6. Aí não adianta nada. Negociar Caíques e gastar com Camilos não resolve nem o time, nem as finanças.

O Grêmio superavitário e campeão da Libertadores 2017 revelava jovens da base, tirava deles rendimento técnico e só depois os vendia. Antes, eles viravam ídolos, ajudavam a vencer jogos, contribuíam para lotar a Arena e aumentavam as associações. Cebolinha, Pepê, Pedro Rocha — há exemplos.

Luis Eduardo e Thiaguinho, assim como Mec, têm de jogar imediatamente. Que fiquem no banco contra o Sport e entrem. Que recebam muitos minutos no Gauchão. Vendê-los antes de tirar proveito técnico deles seria um erro grave.