No Gre-Nal da agilidade, o Grêmio está dando de goleada

O português Luís Castro será mesmo o técnico do Grêmio, diz o repórter Marco Souza. Só falta anunciar. Vem com uma tropa de choque: Vitor Severino (auxiliar), Nuno Baptista (analista), Pedro Mané (analista), Betinho (preparador físico), Nuno Cerdeira (preparador físico) e Daniel Correia (preparador de goleiros).

Dois preparadores físicos de confiança. Dá uma ideia de como pretende jogar. Não abrirá mão de intensidade e força.

O Grêmio mostra agilidade rumo a 2026, com sua nova gestão. Já fechou até venda importante, caso de Alysson, para a Premier League.

E o Inter? Por enquanto, nada. Nesse Gre-Nal da agilidade, o Grêmio está goleando. É uma comparação inevitável, ainda que a epopeia do não-rebaixamento tenha atrasado tudo no Inter.