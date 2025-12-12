Inter aparece na frente do Grêmio em ranking sobre finanças

Saiu o ranking de 2025 da Sports Value, empresa que anualmente calcula o valuation dos maiores clubes brasileiros. E com uma surpresa, pelo fato de a dívida total colorada ser maior do que a do Grêmio. O Inter aparece à frente do rival, no oitavo lugar.
A metodologia da Sports Value faz um ajuste todos os anos do valor do valuation, descontadas as dívidas operacionais de cada clube. Não foram consideradas as dívidas fiscais e estádios. O valor considerado são as dívidas da operação das entidades.
A metodologia mais detalhada você pode procurar no site e no Instagram da empresa. Quem responde pela Sports Value é Amir Somogi. Ele trabalha neste mercado há cerca de vinte anos, inclusive dando palestras em eventos de gestão e clubes.
O valuation dos clubes, descontado o valor de suas dívidas operacionais, é fundamental para compreender a real situação de cada clube, segundo os especialistas.
Abismo
Segundo o dicionário, valuation é o processo de determinar o valor financeiro de uma empresa, ativo ou investimento, utilizando métodos como Fluxo de Caixa Descontado (FCD) e múltiplos de mercado, para auxiliar decisões de investimento, compra, venda, fusões ou aquisições.
Tudo considerando fatores financeiros, de mercado e estratégicos para estimar o valor justo ou intrínseco, não sendo uma ciência exata, mas uma análise complexa. É uma ferramenta, portanto, mas que corrobora a distância do futebol gaúcho para os líderes.
A liderança do Flamengo não é novidade, assim como o segundo lugar do Palmeiras. Depois vêm Corinthians, Galo, São Paulo, Botafogo, Cruzeiro, Inter, Athletico e Fluminense, fechando o top 10. O surpreendente é o fato de o Inter, em oitavo lugar, estar à frente do Grêmio, 11º.
Confira o ranking de 2025. A diferença gaúcha para Flamengo e Palmeiras grita. Se não nos mexermos, o apequenamento será inevitável.
Clubes mais valiosos do Brasil — 2025
- Flamengo — 5.096
- Palmeiras — 4.395
- Corinthians — 3.971
- Atlético-MG — 3.373
- São Paulo — 3.244
- Botafogo — 3.047
- Cruzeiro — 2.831
- Inter — 2.590
- Athletico-PR — 2.100
- Fluminense — 2.085
- Grêmio — 1.835
- Bahia — 1.783
- Red Bull Bragantino — 1.719
- Vasco da Gama — 1.523
- Santos — 1.357
- Vitória — 826
- Fortaleza — 789
- Sport — 789
- Atlético-GO — 433
- Juventude — 431
- América-MG — 413
- Ceará — 410
- Cuiabá — 364
- Coritiba — 362
- Criciúma — 302
- Remo — 300
- Guarani — 278
- Goiás — 260
- Santa Cruz — 243
- Ponte Preta — 216
*em milhões de reais