Inter aparece na frente do Grêmio em ranking sobre finanças

Estudo coloca Inter na frente do Grêmio entre os clubes mais valiosos do Brasil. Montagem sobre fotos de Jefferson Botega / Agência RBS

Saiu o ranking de 2025 da Sports Value, empresa que anualmente calcula o valuation dos maiores clubes brasileiros. E com uma surpresa, pelo fato de a dívida total colorada ser maior do que a do Grêmio. O Inter aparece à frente do rival, no oitavo lugar.

A metodologia da Sports Value faz um ajuste todos os anos do valor do valuation, descontadas as dívidas operacionais de cada clube. Não foram consideradas as dívidas fiscais e estádios. O valor considerado são as dívidas da operação das entidades.

A metodologia mais detalhada você pode procurar no site e no Instagram da empresa. Quem responde pela Sports Value é Amir Somogi. Ele trabalha neste mercado há cerca de vinte anos, inclusive dando palestras em eventos de gestão e clubes.

O valuation dos clubes, descontado o valor de suas dívidas operacionais, é fundamental para compreender a real situação de cada clube, segundo os especialistas.

Abismo

Segundo o dicionário, valuation é o processo de determinar o valor financeiro de uma empresa, ativo ou investimento, utilizando métodos como Fluxo de Caixa Descontado (FCD) e múltiplos de mercado, para auxiliar decisões de investimento, compra, venda, fusões ou aquisições.

Tudo considerando fatores financeiros, de mercado e estratégicos para estimar o valor justo ou intrínseco, não sendo uma ciência exata, mas uma análise complexa. É uma ferramenta, portanto, mas que corrobora a distância do futebol gaúcho para os líderes.

A liderança do Flamengo não é novidade, assim como o segundo lugar do Palmeiras. Depois vêm Corinthians, Galo, São Paulo, Botafogo, Cruzeiro, Inter, Athletico e Fluminense, fechando o top 10. O surpreendente é o fato de o Inter, em oitavo lugar, estar à frente do Grêmio, 11º.

Confira o ranking de 2025. A diferença gaúcha para Flamengo e Palmeiras grita. Se não nos mexermos, o apequenamento será inevitável.

Clubes mais valiosos do Brasil — 2025

Flamengo — 5.096 Palmeiras — 4.395 Corinthians — 3.971 Atlético-MG — 3.373 São Paulo — 3.244 Botafogo — 3.047 Cruzeiro — 2.831 Inter — 2.590 Athletico-PR — 2.100 Fluminense — 2.085 Grêmio — 1.835 Bahia — 1.783 Red Bull Bragantino — 1.719 Vasco da Gama — 1.523 Santos — 1.357 Vitória — 826 Fortaleza — 789 Sport — 789 Atlético-GO — 433 Juventude — 431 América-MG — 413 Ceará — 410 Cuiabá — 364 Coritiba — 362 Criciúma — 302 Remo — 300 Guarani — 278 Goiás — 260 Santa Cruz — 243 Ponte Preta — 216