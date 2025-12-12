Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Valuation
Notícia

Inter aparece na frente do Grêmio em ranking sobre finanças

Relatório da Sports Value, além de surpreender pela posição da Dupla, reforça a discrepância entre nós e os líderes

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS