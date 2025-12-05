Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Escapamos
Opinião

É até pecado reclamar da sorte do Brasil no sorteio da Copa

Seleção Brasileira enfrenta Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do Mundial

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS