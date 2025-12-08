"Colorados enlouquecidos": Fernando Carvalho comenta sobre pedidos por estátua de Abel

Simulação feita do IA por Fernando Carvalho. @fernandocarvalho2006 / Instagram / Reprodução

Começou de forma singela, logo após a vitória sobre o Bragantino que o Fabrício Carpinejar chamou de 7 de dezembro de todos os santos em sua coluna de Zero Hora e GZH, mas já está ganhando corpo.

Fernando Carvalho, presidente campeão mundial ao lado de Abel em 2006, postou nos stories de sua conta no Instagram uma foto, feita com ajuda de Inteligência Artificial (AI), de Abel em bronze, sentado em um banco de pedra, sorridente e erguendo um brinde com um cálice de vinho.

Outras espocaram nas redes. Como a de Abel com os braços erguidos, na imagem flagrada pelas câmeras logo após o gol de Adriano Gabiru, que garantiu a vitória por a 1 a 0 sobre o Barcelona, na maior glória conquistada pelo clube, em Yokohama, no Japão.

Mas a sugestão de Fernando Carvalho, claro, pelas décadas de amizade com o homenageado, e pelo que o ex-dirigente representa na história do Inter, viralizou de um jeito insano. O eterno presidente vermelho publicou a foto meio no embalo, na euforia, logo após o fim da última rodada, na qual o Inter escapou milagrosamente do rebaixamento.

Lembre-se que Fernando Carvalho passou por sofrimento idêntico em 2002, antes alcançar o topo do mundo. Em 2002, após uma derrota trágica em casa para o Cruzeiro, era preciso vencer o Paysandu em Belém e torcer por resultados paralelos na última rodada. Deu certo, assim como agora.

Repercussão

— Os colorados estão enlouquecidos — diz Carvalho, surpreso com a repercussão.

Um post seu, de agradecimento ao feito de Abel, bateu quase 90 mil visualizações em questão de horas. E o da estátua foi a 20 mil num piscar de olhos.

A ideia da estátua brindando, além de ser a cara do jeito acolhedor de Abel, é menos suntuosa e mais próxima das pessoas, que poderiam sentar ao lado do ídolo para uma foto no Beira-Rio. Como fazem os turistas com Carlos Drummond de Andrade, em Copacabana. Ou com Drummond e Mário Quintana juntos, na Praça da Alfândega, centro de Porto Alegre.

E você, o que acha da sugestão de Fernando Carvalho para o modelo de estátua de Abel Braga, técnico de 73 anos em sua oitava passagem pelo Inter, a contar desde dos anos 80? De lá para cá, Abel treinou o time em todas as décadas seguintes, atravessando dois séculos. No currículo: Gauchões, Gre-Nal do Século, Libertadores, Mundial e uma escapada milagrosa do rebaixamento, trabalhando de graça em dois jogos.