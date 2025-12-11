Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Ativos importantes
Opinião

A vantagem do Grêmio sobre o Inter

Alysson será vendido para clube da Premier League e renderá mais de R$ 60 milhões ao Tricolor

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS