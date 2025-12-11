A vantagem do Grêmio sobre o Inter

Negócio com Aston Villa está perto de ser fechado. Duda Fortes / Agencia RBS

Fiquei impressionando com a visão do atacante gremista Alysson, 19 anos. Dono de 20% dos seus próprios direitos, aceitou deixar 10% com o Grêmio para facilitar a negociação com o Aston Villa e, claro, jogar a Premier League.

Acreditou no próprio taco. Tomou a decisão de investir em si mesmo e multiplicar esses 10% dentro da maior liga do planeta.

Assim, ao Grêmio caberá 90% do negócio, com valor fixo de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) e outros 2,5 milhões de euros (R$ 15,7 milhões) em metas desportivas. Será que o sobrenome — Alysson Edward — ajudou no negócio?

Proveito da base

A propósito, eis uma vantagem do Grêmio sobre o Inter em tempos de vacas magras: ativos da base que podem financiar uma montagem razoável de time.

Talvez nem seja preciso vender todos da geração sub-17. Vendendo bem Alysson e o zagueiro Luis Eduardo, por exemplo, dá para segurar Thiaguinho (volante), Gabriel Mec (atacante) e João Borne (meia), tirando proveito técnico deles antes de vender.