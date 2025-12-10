A maldição vivida por três ex-técnicos do Inter

Miguel Ángel Ramírez, Alexander Medina e Chacho Coudet foram apostas do Colorado. Montagem com fotos de Cesar Olmedo e Ricardo Duarte / AFP / Inter

As carreiras dos técnicos estrangeiros não deslanchou após eles passarem pelo Inter, que parece ter funcionado como maldição. Emergentes quando chegaram ao Beira-Rio, dispostos a conquistar o rico mercado brasileiro, o fracasso no Inter acabou contribuindo para uma certa desconfiança em seus trabalhos.

Eduardo Coudet ainda teve mais luzes, indo para o Atlético-MG e até voltando ao Inter, onde foi semifinalista de Libertadores, mas não ingressou na primeira prateleira tupiniquim.

Miguel Ángel Ramírez

O espanhol Miguel Ángel Ramírez, 41 anos, que ficou conhecido pelo apelido MAR, agora comanda o Malmö, da Suécia. Também passou pelo Zaragoza, que hoje é lanterna da Segunda Divisão espanhola. Teve curiosa passagem pelo Charlotte, dos EUA.

Ramírez chegou lá antes de o clube fazer sua primeira partida na história, em 2019. Comandou o time em algumas partidas, não foi muito bem e terminou demitido. Passou pelo pequeno Gijón, da Segundona Espanhola, e o Al-Wakrah, do Catar. Do Mundo Árabe foi para o Zaragoza.

Cacique Medina

Já o uruguaio Alexander Medina, ou Cacique Medina, conforme o seu apelido, treina o Talleres, de Córdoba. Seu time ocupa o 8º lugar do Grupo B (entre 15 equipes) no Campeonato Argentino. Está dez pontos atrás do líder, Rosário Central.

Foi do Talleres que o técnico de 47 anos veio para o Inter. Demitido, treinou o Vélez Sarsfield e passou pelo Granada-ESP, hoje 15º colocado da Segundona Espanhola. Voltou ao Talleres, ponto de partida pré-Inter.

Eduardo Coudet

Por fim, o argentino Eduardo Coudet, 51 anos. Desde dezembro de 2024, "El Chacho" comanda o Alavés, da Espanha, que luta contra o rebaixamento na La Liga.

Antes, no Celta, teve uma temporada razoável, sem risco de rebaixamento, mas na seguinte perdeu o rumo e foi demitido após uma série de resultados ruins. Nunca mais conseguiu reproduzir o início, com o título de campeão argentino pelo Racing, em 2019, há seis anos.