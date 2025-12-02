A deprimente derrota do futebol gaúcho

A quarta Libertadores do Flamengo, agora o maior vencedor entre os brasileiros, é uma derrota do futebol gaúcho. Na alvorada de 2019, o Flamengo tinha menos conquistas do que as duas do Inter. Agora tem o dobro. O Grêmio, que exibia 3 a 1 sobre o Flamengo, agora perde de 4 a 3. Tudo isso em sete anos.