A deprimente derrota do futebol gaúcho

A quarta Libertadores do Flamengo, agora o maior vencedor entre os brasileiros, é uma derrota do futebol gaúcho. Na alvorada de 2019, o Flamengo tinha menos conquistas do que as duas do Inter. Agora tem o dobro. O Grêmio, que exibia 3 a 1 sobre o Flamengo, agora perde de 4 a 3. Tudo isso em sete anos.
Aquele papo de futebol gaúcho copeiro pela relação com o Rio da Prata, de que no campo de batalha sul-americano os enfeites cariocas não se criam, tudo isso cai por terra.
Nossa perda de protagonismo grita. O rebaixamento do Inter, que está próximo, é prova. O Grêmio só se livrou desse risco faltando duas rodadas.