A casa portuguesa com certeza do Grêmio

Luís Castro tem feito trabalhos de alto nível. MAURO PIMENTEL / AFP

Coloco Luís Castro no patamar dos técnicos acima de qualquer suspeita para o lugar de Mano Menezes. Ontem, insisti que, se fosse para trazer um profissional sem a experiência do atual técnico tricolor, que se mantivesse o trabalho pela continuidade e pelas temporadas grudadas.

Luís Castro tem 64 anos. É até mais experiente do que Mano. Seus trabalhos têm sido de alto nível. Treinou o Porto e o Shakhtar Donetsk. Seria campeão brasileiro fácil pelo Botafogo, em 2023. Bastou ele sair e o time entrou em parafuso, desabando da liderança folgada até entregar a paçoca no quinto lugar.

Mas como recusar proposta milionária do Al-Nassr para treinar Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita? Castro não é uma aposta. É uma casa portuguesa com certeza.

Salários

Se o salário de toda a comissão for de até R$ 2 milhões, e não apenas os vencimentos de Luís Castro, não é um valor absurdo no mercado atual.

Suponho que o presidente Odorico Román saiba que terá de lidar com investimento espartano em reforços. E com uma base emergente, algo que o português fez muito bem nos tempos de Porto B. É uma expertise sua lidar com jovens jogadores. Para a gurizada que sobe, será um ótimo mestrado ou doutorado.