Vitória sobre o Vasco garantiu a permanência de Mano Menezes no Grêmio

Claro que Mano Menezes não precisa provar mais nada. É um profissional conhecido e experiente. Todos sabem como ele trabalha, assim como suas ideias de futebol, no campo e fora dele.

Só que o "Império do Resultado" é implacável, e a maneira como se deu a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco é importante para ele nesse momento.



Ainda faltam quatro jogos para o campeonato terminar. Sei disso. O Brasileirão é traiçoeiro. O Vasco vinha de uma série de vitórias, de uma hora para outra listou quatro derrotas seguidas e tudo mudou. Faço a vírgula. Porém, o triunfo sobre o Vasco foi a melhor atuação no ano, e o adversário era um time treinado por alguém cantado em prosa e versos como um gênio tático, caso de Fernando Diniz.

E o Grêmio de Mano amarrou o Vasco de Diniz, que é bom, mas não é genial. Marcou alto o tempo todo, como manda o figurino contra Diniz. Soube temporizar quando o Vasco conseguia escapar da pressão. Criou muitas chances claras de gol e não sofreu. Amuzu e Pavon foram operários na fase defensiva. Arthur não jogou como o craque que toca violino enquanto os outros carregam piano. Correu. Dedicou-se. Até Cristaldo fechou o corredor central, o que ainda coloco na casa do milagre.



Fisicamente, o Grêmio parece mais forte. O vestiário da mostras de estar fechado mesmo com atraso de salário. O time só melhorou com os reforços, é verdade, mas recuperações como as de Amuzu, Dodi e até Jean Lucas e Pavon estão na conta de Mano. O time, no momento do segundo gol, tem até Camilo em campo. Os reforços já haviam saído. Foi a equipe pré-janela que selou a vitória sobre o Vasco.