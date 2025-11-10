Um empate medíocre como o Grêmio de 2025

Partida terminou em 2 a 2 com o Fortaleza. CAIO ROCHA / O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio foi para o intervalo com 2 a 1, resultado de um primeiro tempo mortal de Carlos Vinícius. Em um jogo de mancadas e erros medonhos dos goleiros, ele tem assistência e um gol incrível, daqueles de viralizar: esconde-se atrás do goleiro Brenno, que larga a bola ao chão. Vini a rouba e faz o gol, como o adolescente de aparelho nos dentes chamado Ronaldo Fenômeno pelo Cruzeiro, contra o Bahia, em 1993.

Aí veio o intervalo, e o Grêmio não soube responder às trocas ofensivas de Palermo, que colocou Herrera e Moisés nos lugares de Pochettino e Crispim. O time gaúcho aceitou o modo ofensivo do Fortaleza e aceitou o jogo de contra-ataque apenas. Baixou linhas, por vontade própria ou imposição do adversário. De um jeito ou de outro, resultou na mediocridade que marcou a temporada 2025.

O Grêmio terminou o jogo. Três zagueiros (Gustavo, Noriega e Kannemann) para segurar o resultado. À frente deles, Dodi e Arthur. Ali, a ideia foi garantir um pontinho e não correr risco de não somar nenhum.

Só que agir assim contra um rebaixado? Não era o Flamengo. O Grêmio poderia ter chegado ao clube dos 42 que hoje salva. Mas deixou tudo para depois da parada Fifa por mediocridade própria.