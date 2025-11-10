Um empate medíocre como o Grêmio de 2025

O Grêmio foi para o intervalo com 2 a 1, resultado de um primeiro tempo mortal de Carlos Vinícius. Em um jogo de mancadas e erros medonhos dos goleiros, ele tem assistência e um gol incrível, daqueles de viralizar: esconde-se atrás do goleiro Brenno, que larga a bola ao chão. Vini a rouba e faz o gol, como o adolescente de aparelho nos dentes chamado Ronaldo Fenômeno pelo Cruzeiro, contra o Bahia, em 1993.
Aí veio o intervalo, e o Grêmio não soube responder às trocas ofensivas de Palermo, que colocou Herrera e Moisés nos lugares de Pochettino e Crispim. O time gaúcho aceitou o modo ofensivo do Fortaleza e aceitou o jogo de contra-ataque apenas. Baixou linhas, por vontade própria ou imposição do adversário. De um jeito ou de outro, resultou na mediocridade que marcou a temporada 2025.
O Grêmio terminou o jogo. Três zagueiros (Gustavo, Noriega e Kannemann) para segurar o resultado. À frente deles, Dodi e Arthur. Ali, a ideia foi garantir um pontinho e não correr risco de não somar nenhum.
Só que agir assim contra um rebaixado? Não era o Flamengo. O Grêmio poderia ter chegado ao clube dos 42 que hoje salva. Mas deixou tudo para depois da parada Fifa por mediocridade própria.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.