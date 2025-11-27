Um clube campeão mundial como o Inter não pode ter CT alugado

Dívida estaria na casa dos R$ 3 milhões. Anselmo Cunha / Agencia RBS

A informação é do Vagner Martins. Há atrasos nos pagamentos referentes ao aluguel do CT de Alvorada, onde treina a base. Os problemas nos repasses mensais de R$ 230 mil, segundo o Vaguinha, teriam começado a ser mais frequentes. Houve parcelamento de débitos, que a atual gestão jura serem anteriores a ela, mas o clube não conseguiu honrar. A dívida estaria na casa dos R$ 3 milhões.

A Morada dos Quero-Queros era para ser provisória, mas virou permanente. Não tem explicação um clube campeão mundial, cujo hino se chama Celeiro de Ases, não ter casa própria para a molecada.

O Inter sempre foi formador e campeão na base. É penta da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A última Copinha foi em 2020, no último ano da gestão anterior. Não ter CT desde 2012 já é absurdo, mas dever aluguel? É duro para a autoestima colorada.

O Inter está perdendo jovens para o Grêmio, que exibiu três talentos na seleção sub-17 durante o Mundial no Catar. Do Inter, ninguém. Nas próximas eleições, quem não apresentar um plano de CT próprio para base não deveria nem ter a candidatura homologada. É tudo muito constrangedor.