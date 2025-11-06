Sem rumo, piorando e com um técnico que não ajuda: a conta do Inter chegou

À bordo de uma história esquisita de GPS, tirou Carbonero e incinerou sua confiança. Puniu o Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Quando um time é fraco por ação da sua direção, que nunca soube avaliar o elenco e contratou mal, a pior notícia possível é um técnico que toma uma decisão suicida. Ramón Díaz sacou seu melhor jogador, o único em boa fase, feliz com a ascensão à seleção colombiana.

À bordo de uma história esquisita de GPS, tirou Carbonero e incinerou sua confiança. Puniu o Inter. A derrota por 1 a 0 foi se desenhando em Salvador. A covardia de entrar para empatar, abrindo mão do contra-ataque.

Claro que o Vitória veio para cima. Os três zagueiros dando balões para Mathias. Erros de passe de várzea. Não há liderança. Thiago Maia e Bruno Gomes foram substituídos ao mesmo tempo. Vitinho nunca foi ala. É muito erro. A conta vem. Nesse ritmo, perdido, empilhando derrotas e só piorando, o Inter cai antes do tempo.