Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Perdido
Opinião

Sem rumo, piorando e com um técnico que não ajuda: a conta do Inter chegou

Nesse ritmo, empilhando derrotas e só piorando, cai antes do tempo

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS