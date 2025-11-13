Polêmica sobre Edenílson e bate-boca em reunião dão força a quem defende SAF — tanto para Grêmio quanto para Inter

Renovação do meia foi encaminhada. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Desentendimentos como os que aconteceram em Inter e Grêmio nesta semana só reforçam a má imagem do clube associativo que vai se espraiando na torcida. Logo ali adiante, desse jeito, independentemente de quem começou ou terminou a discussão, a SAF será exigência popular em pouco tempo.

No Inter, o bate-boca na reunião do Conselho Deliberativo que debateria reforma estatutária ficou ruim para todos. Xingamentos e versões, lá e cá. Nenhum vencedor. O torcedor olha e pensa: como solucionar quase R$ 1 bilhão em dívidas desse jeito?

No Grêmio, houve uma campanha eleitoral dura, com acusações e provocações medonhas entre as duas candidaturas. A situação, que não estava representada, apanhou feio. Aí vem a notícia da semana na Arena: a renovação de Edenilson. A atual direção do Grêmio defende mais um ano para ele, que completa 36 anos na semana que vem.

A gestão recém eleita demarca posição de poder e diz: "Alto lá: a decisão é de quem vai pagar, então a decisão é nossa". Não importa quem tem razão, embora me pareça óbvio que Odorico Roman bata o martelo sobre temas relativos ao futebol de 2026, e não Alberto Guerra.

O ponto é que essas questões, como aconteceram, passam uma ideia de saturação, de algo que virou um redemoinho de brigas políticas, sem capacidade de devolver Grêmio e Inter ao rumo da competição.

Vale uma reflexão. Assim como está, o 2026 de Grêmio e Inter é só não cair.

