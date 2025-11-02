O teto do Grêmio se revela em Itaquera

Arthur jogou praticamente sozinho no meio de campo. EDUARDO CARMIM / AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Não foi um jogo ruim do Grêmio. Fora de casa, não passou o tempo todo atrás, só especulando.

Mano Menezes escalou Alysson e Amuzu, dois ponteiros. Na lateral-direita, sem Marcos Rocha, manteve João Lucas, em vez de improvisar zagueiro ou volante. Houve equilíbrio em boa parte da partida, mas a qualidade do trio final do Corinthians fez toda a diferença: Garro, Depay e Yuri Alberto.

Edenilson x Garro

O Grêmio tem Edenilson como meia criador. Mas Corinthians? Garro, o melhor em campo. Yuri é muito mais centroavante do que Vinícius, em termos de mobilidade e talento. Depay, nem se fala. É o líder em assistências do Corinthians, com 10. E vice-artilheiro, com nove gols. E foram eles que decidiram.



O Grêmio não conseguiu marcar Garro, sobretudo ele, em momento algum. Depay é atacante que recua e vira meia, pela esquerda. Mesmo assim, os gols surgiram de falhas individuais. Volpi catou borboleta em um escanteio. Dodi colocou a mão na bola de forma infantil: pênalti e gol.

Houve algumas arrancadas e finalizações com Amuzu e Alysson de fora da área, mas faltou o último passe. Edenilson não tem. Garro, sim. Um cabeceio de André Henrique após o 2 a 0. E nada mais. O Grêmio bateu no teto.

Escapará do rebaixamento, mas nada além disso. Sem sequência de pontos, com algumas rodadas sem derrota, não há como fazer. E o Grêmio não conseguiu essa sequência mínima nunca em 2025.