Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Mancada
Opinião

O refrão "Nós Vai Descer" tocado no Beira-Rio é o retrato de um Inter confuso e atrapalhado

Torcedor colorado não merecia algo assim vindo de seu próprio clube

