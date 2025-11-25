O refrão "Nós Vai Descer" tocado no Beira-Rio é o retrato de um Inter confuso e atrapalhado

Munição para os rivais tocarem flauta veio de casa. Renan Mattos / Agencia RBS

Embora pareça, não é mera curiosidade ou desatenção. Antes de Inter x Santos, tocou a música Descer pra BC nos alto-falantes do Beira-Rio, da dupla Brenno e Matheus. Sim, acredite. O refrão diz assim:

"Nós vai (sic) descer, vai descer

Descer lá pra BC no finalzin (sic) do ano

Os bombonzin (sic) tão bronzeando pra eu chegar e morder

BC, no caso, nada tem a ver com Série B, obviamente. É uma esquisita abreviação de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, usada pela dupla para uma surpreendente rima com "descer". Assim como o descer, suponho, indique baixar no mapa, do Paraná e adjacências para Santa Catarina, já que a dupla é paranaense. Uma gíria, portanto.

Mas, como diz o Maurício Saraiva: vá explicar para o porteiro depois. É o cúmulo do exercício de não ter noção.

O clube ameaçado de rebaixamento e toca uma trilha que servirá de flauta para os rivais zoarem os seus próprios torcedores. Estes, incrédulos, não acreditaram quando ouviram no estádio. Superou a chuva de prata, contra o Flamengo, quando o volume do papel picado infestou o gramado e atrasou o início do jogo, na Libertadores, ajudando a esfriar o ambiente do fator local.

Assim como os colorados cantavam "Arerê" no ano em que o Grêmio caiu, não duvide que os gremistas peguem essa mancada para tocar flauta nos colorados.

Sensação de descontrole

A mancada viralizou imediatamente, claro. Passou no SporTV, para todo o Brasil. De novo: a música tocou antes de um jogo decisivo contra o rebaixamento. No Beira-Rio. Não foi na Arena. A munição para os rivais veio de casa. Fogo amigo.

Claro que não foi intencional, mas é que o Inter passa a sensação de descontrole em certas processos. Isso sem falar nas decisões de campo, com time e elenco fracos. Essa do Nós vai descer é inacreditável.

Como pode alguém que trabalha com futebol escolher essa música? Se o Inter cair – o empate com o Santos complicou tudo, mas não tem nada perdido ainda –, a mancada da trilha sonora tem chance de entrar para a história. Na velocidade das redes sociais, repito, já viralizou.