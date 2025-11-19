O nome do jogador mais odiado do futebol revela um mundo doente

MANAURE QUINTERO / AFP

O jogador mais alvejado por discursos de ódio no futebol mundial é Vini Jr. Certo? Errado. O brasileiro é o segundo, conforme o Observatório do Racismo e Xenofobia da Espanha. O primeiro é Lamine Yamal. O atacante do Barcelona concentra 60% dos ataques registrados. Vini soma 29%, seguido por Mbappé, fruto de um camaronês e de uma argelina (3%).

Filho de africanos muçulmanos, o pai de Lamine é marroquino. A mãe, que o acompanha orgulhosamente nos eventos público vestida de abaya (manto que cobre o corpo) e hijab (véu que protege cabeça, orelhas e pescoço), é da Guiné Equatorial. Ele será o melhor do mundo logo ali, mas anote: seu índice de ódio aumentará.

O mundo adoeceu de morte. Pretos. América do Sul. África. O racismo e a xenofobia se confundem e, quando viram discurso de ódio na política, remetem ao nazismo. É uma fusão viral nefasta, de potencial pandêmico.

Dá medo. Os tentáculos da xenofobia e do racismo alcançaram o futebol como nunca se viu antes. Há grupos organizados atuando, com alvos definidos: Lamine, Vini, Mbapppé. Racismo e xenofobia sempre estiveram presentes nos estádios, mas não como agora, sem constrangimentos. Há quem defenda deportações em massa por que dá votos.