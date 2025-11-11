O Inter tem de multar Ramón Díaz

O que era para ser algo nobre — a autocrítica — virou indústria da desculpa.
— Complicado uma mulher decidir no VAR — disse o técnico Ramón Díaz no Vasco, no ano passado.
Agora, no Inter, ataca de "futebol é para homens, não para meninas".
Lá e cá, desculpas protocolares. Parecem da boca para fora, mera satisfação destinadas às redes sociais. A reincidência sugere que Ramón Díaz de fato pensa assim. É grave. O que mudou em um ano, do Vasco para o Inter? No que o técnico evoluiu?
Ramón deveria ser multado, para mostrar o compromisso do clube em um tema tão importante e sair do mero palavreado das notas oficiais. O Inter é o clube com o maior quadro social feminino do Brasil. Como manter para 2026 um profissional com essa cabeça? Decisão bem difícil, pois os Díaz assinaram contrato de dois anos.
