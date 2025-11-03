O Inter está brincando com a sorte

Colorado está em má fase no Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

Mesmo com um jogador a mais desde os 15 do primeiro tempo, não saiu do 0 a 0 com um Galo sem Arana e Scarpa, no Beira-Rio.

Ramón Díaz ajudou. Deixou Carbonero no banco, em nome de um 3-4-3 com Vitinho de ala-direito e Bruno Tabata com Alan Patrick e Borré.

O Inter passou o tempo todo girando a bola, sem infiltração, na base do chuveirinho. Fechou o jogo com Borré e Mathias na área, Prado e Carbonero nas pontas. Nem assim.

A distância do Z-4 aumentou de quatro para cinco pontos porque os outros perderam. O Inter faz força para jogar.