O Inter está a um passo do abismo

Renan Mattos / Agencia RBS

Mais uma vez, o Inter vacilou pelo banco. Sem elenco, um falha da direção, viu o Santos substituir no intervalo e equilibrar um jogo dominado pelo Inter. Empatou com Barreal, que veio do banco. Mesmo filme do empate com o Bahia. Sai na frente, desperdiça chances por falta de qualidade - Borré foi uma vergonha - e quase entrega.

Com 41 pontos, sai para dois jogos fora, contra Vasco e São Paulo. Complicou. Além do golaço de Alan Patrick, criou chances de todas as maneiras. No meio, Alan Rodriguez deu consistência. Carbonero fez falta, pelo talento. Rochet mal tocou na bola. O Inter abusou do desperdício. Teve duas bolas na trave num só lance. Quem não faz, leva.

O Santos voltou do intervalo Guilherme no lugar de Robinho e Barreal no de Victor Hugo. E foi Barreal, apenas na segunda finalização do Santos, que empatou. Casa de ferreiro, espeto de pau. Somente aí Ramón Díaz trocou o inoperante Borré por Ricardo Mathias. Depois vieram Romero, Alan Benítez, Bruno Henrique. Todos fracos. A situação do Inter se agravou muito.