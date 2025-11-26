O Grêmio da janela não cai

Willian fez um dos gols da vitória de virada do Grêmio. Jeff Botega / Agencia RBS

Não é a melhor das celebrações para o tamanho do Grêmio, ainda mais contra um adversário todo reserva. Mas lembramos que o Grêmio esteve afundado no Z-4. Parecia fadado a um quarto rebaixamento que apequenaria o clube.

Aí veio a janela de emergência: Arthur, Willian, Vini e Marcos Rocha. E foram eles, após um primeiro tempo dominante do Palmeiras, que viraram o jogo para 3 a 1, após Facundo Torres abrir o placar. Amuzu empatou no finzinho, mérito individual seu, após cobrança de lateral.

Aí Mano mudou. Saíram Edenilson e Pavon. Entraram Willian e Alysson. Fez-se a luz. Vini teve quem o municiasse. Arthur, de atuação completa e de luxo, defendendo, armando e pisando na área, ganhou qualidade na armação.

Dois gols de pênalti após jogadas construídas. O Palmeiras descontou em um jogo aleatório, na bola aérea.