Moralmente, o Inter caiu em São Januário

Com o resultado, time de Ramón Díaz está com um pé no Z-4. DHAVID NORMANDO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Vai ser difícil superar a humilhação desse 5 a 1 para o Vasco. Moralmente, o Inter caiu nesta sexta-feira. Pode arrumar forças de algum lugar e renascer das cinzas? Sim, por que a instituição é enorme. O Inter será eternamente um campeão do mundo em cima do Barcelona.

Mas o time atual é frágil, mal treinado por Ramón Díaz e sem peças de reposição por obra da sua incapaz direção. Agora, o pior: um time que se entrega na primeira adversidade. Se escapar, será com inestimável ajuda da incompetência alheia.

O Inter vai para as duas últimas rodadas talvez precisando de duas vitórias, sendo uma no Morumbi contra o São Paulo, e outra em casa, sobre o Bragantino. Depois desse fiasco em São Januário, só milagre. O saldo em relação ao Santos, que venceu o Sport, sumiu. Resta secar o Vitória, mas será que adianta?

Repito o que disse lá atrás. O Inter piorou oceanicamente sem Roger Machado, mas a direção quis entregar uma cabeça para se eximir da culpa, que é sua. O problema é elenco. São cinco anos de fracassos por má gestão.

O primeiro tempo foi patético. Aguirre, um lateral limitadíssimo e caro, algo visível já no Gauchão, saiu jogando por dentro a um minuto, com zero inteligência. Perdeu a bola e o Vasco saiu na frente, implodindo o plano de jogo. Como acontece sempre quando toma gol, instalou-se o pavor que paralisa no Inter.

O segundo gol veio antes dos 8 minutos. Somente aí os Díaz chamaram Ricardo Mathias, saindo Aguirre e passando Bruno Gomes para a lateral. Claro que Mathias descontou na primeira bola que chegou. Veio o segundo tempo, após a tempestade que quase adia a partida, e na primeira bola o Inter já levava o 3 a 1.

Seguiu-se uma baderna coletiva impressionante. Quatro. Cinco. E podia ter sido 7 a 1. Um time que desiste na primeira adversidade não merece seguir na Série A. O roteiro rumo ao rebaixamento parece desenhado.