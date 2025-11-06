Ingresso mais caro contra o Cruzeiro tirou dinheiro do Grêmio

Grêmio x Cruzeiro teve público de 20 mil pessoas. Renan Mattos / Agencia RBS

No primeiro jogo da Arena sob gestão do Grêmio, a direção assinou uma página na história do clube. Logo de cara, decidiu aumentar o preço dos ingressos. A equipe de Marcelo Marques, para ajudar o time no momento difícil, trabalhava promoções e custo mais barato.

A ideia, claro, era arrecadar. Com problemas para pagar salários em dia e receitas sumindo, os dirigentes cresceram o olho na bilheteria, pela primeira vez na mão do clube.

É patrocinadora máster rompendo contrato e Flamengo bloqueando receitas de TV na briga com a Libra.

Dureza.

Compreendo.

A renda dos jogos é dinheiro fácil, na fonte, para arrumar receita de última hora e levar o ano até o fim evitando o pior, que é o rebaixamento.

Bem.

Comparação

Contra o Juventude, preços antigos, mais acessíveis, renda de R$ 1,6 milhão, 32 mil pessoas.

Contra o Cruzeiro, preços aumentados na canetada, R$ 1,05 milhão, 20 mil pessoas.

Lá, mais gente, mais renda, três pontos. Aqui, menos gremistas, menos bilheteria em um jogo no qual o fator local era o único ingrediente que o Grêmio tinha de melhor do que o ótimo Cruzeiro, zero ponto.

Aprendizado

Claro que virão as ponderações, como horário e dia dos jogos, domingo à tarde e quarta à noite. Mas e o adversário? E a relação fim e começo de mês, lá e aqui?