Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Preço e resultado salgados
Opinião

Ingresso mais caro contra o Cruzeiro tirou dinheiro do Grêmio

O torcedor segue sendo fundamental. E não será uma ou duas rendas que mudará a vida do clube em um mandato com os dias contados.

