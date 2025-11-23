Grêmio trabalhou para perder e, para a surpresa de zero pessoas, perdeu

O Grêmio tomou 3 a 2 do Botafogo porque ganhou bem do Vasco . Com 43 pontos, criou-se uma ideia de que não corre mais risco de rebaixamento. Para os 45, que dão 100% de segurança matemática, faltam só dois, e ainda tem o Sport pela frente. Mas poupar jogando UM campeonato só e depois de data Fifa que até folga teve? Explicações oficiais virão, mas vai ser difícil justificar.

Mano Menezes achou que dava para poupar titulares em tese mais desgastados e ainda inventar Lucas Esteves de meia-ponta , como dublê de Willian e Amuzu. Para a surpresa de zero pessoas, deu tudo errado . Com o time de antes da janela, o Grêmio foi aquele, o candidato à Série B.

Perdeu com naturalidade e direito a roda no primeiro tempo, quando poderia ter sido goleado. Na volta do intervalo, descontou com André Henrique, bola aérea, mais pelo relaxamento do Botafogo, tal eram as facilidades até então.



Quando Mano resolver mexer, era tarde. Cuéllar, Lucas e André, substitutos de Arthur, Amuzu e Carlos Vinícius, foram muito abaixo. Edenilson foi o de sempre: sumido, nem atacando, nem defendendo. Nem. Vinícius ainda fez o segundo gol, ao apagar das luzes. Se tivesse jogado desde o início, talvez o Grêmio assustasse. Até perdeu um gol no finzinho.



Se com força máxima o Grêmio já é pior do que o Botafogo, imagine desfalcado pelo próprio técnico. A derrota de número 11 do Grêmio no Brasileirão vai para a conta de Mano. Se perder para o Palmeiras, o que não é nenhum absurdo, talvez volte a olhar para o Z-4. É brincar com o perigo. Precisava ser assim?