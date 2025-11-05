Gauchão terá nova fórmula para 2026

Gauchão 2026 está previsto para começar no fim de semana o dia 11 de janeiro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) já definiu com os 12 clubes da Série A como será a fórmula do Gauchão 2026 para atender ao novo e apertado calendário determinado pela CBF.

Como serão apenas 11 datas, foi preciso mudar o elogiado modelo de disputa de 2025. Em vez de três grupos de quatro clubes, serão dois de seis, com jogos entre as chaves.

Cada time entrará em campo seis vezes na fase classificatória. Inter e Grêmio exercerão a condição de cabeças de chave.

As quartas de final retornam, mas em jogo único, deixando semifinal e final em partidas de ida e volta, totalizando as 11 datas exigidas pela CBF para os estaduais.

Os quadrangulares para definir vaga na Copa do Brasil (Taça Farroupilha) e os dois rebaixados continuam. Detalhes do regulamento ainda estão sob estudo, mas os mandos de campo nos mata-matas devem obedecer aos pontos da fase classificatória para as quartas e seguir somando até a final.

