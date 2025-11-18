As finais que Grêmio e Inter arrumaram para si na briga contra o rebaixamento

Aquela armadilha, tantas vezes alertada por este colunista, de que haveria "outros piores para cair antes do Inter", mostra as garras. Renan Mattos / Agencia RBS

Cinco jogos são a metade de um Gauchão. Dos últimos 15 pontos, o Santos somou cinco. Vitória e Fortaleza, sete. Juventude, nove. E o Inter? Dois.

Está acontecendo. Aquela armadilha, tantas vezes alertada por este colunista, de que haveria "outros piores para cair antes do Inter", mostra as garras. Na reta final contra o Z-4, os "outros" estão melhores.

O jogo com o Ceará, no Castelão, virou tão final quanto o do Santos, no Beira-Rio, logo a seguir. Se não somar no mínimo quatro pontos em ambos, o Inter se afunda na areia movediça.

Não se empolguem, gremistas

A vitória do Santos sobre o Palmeiras também muda o panorama do Grêmio. Se o Inter está a dois pontos do inferno, o Grêmio ficou a cinco. Um tropeço em casa contra o Vasco transforma as rodadas seguintes — Botafogo no tapetinho e Palmeiras em casa — em filme de terror.

Com quatro pontos dos últimos 15 disputados, o Grêmio também vem pontuando menos do que Santos, Vitória, Fortaleza e Juventude. Se perder para o Vasco, e o Inter vencer o Ceará, o Grêmio termina a rodada atrás até do Inter. Grêmio x Vasco virou final de Copa do Mundo.

