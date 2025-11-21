A verdade que ninguém fala sobre Borré e Ricardo Mathias

Ricardo Mathias fez seis gols em 30 partidas em 2025. Renan Mattos / Agencia RBS

Ouço críticas ao centroavante Ricardo Mathias, 19 anos. Com certo preconceito, insinuando que ele não é do ramo.

Alto, 1m92cm, o carioca de Nova Iguaçu não teria mobilidade. Dizem que lhe falta energia. E o gol salvador no Castelão, contra o Ceará, como se explica, além do drible de corpo no zagueiro?

São os mesmos, parte deles ao menos, que teorizam sobre base mas nunca defendem apostas em jovens e não tem a mesma paciência com cascudos.

Vamos ao números. Em 47 jogos na temporada 2025, Rafael Borré marcou oito gols. Em campo, esteve por 2.600 minutos.

Ricardo Mathias soma 30 partidas — incríveis 17 a menos — com seis gols. Só dois a menos do que o colombiano. Em minutos, a eficiência grita: 1.248 de Mathias em campo.

Ou seja: mesmo jogando menos da metade do tempo do que o badalado Borré, o jovem da base colorada fez só dois gols a menos. E gols decisivos.

Um gol em Montevidéu, salvando a classificação para as oitavas da Libertadores. O do em empate com o Mirassol. A última vitória fora antes do Castelão, com o Bragantino, teve dois gols dele. Onde estaria o Inter na tabela sem esses gols?

Ricardo Mathias tem de ser titular contra o Santos por que faz mais gols do que Borré. Os números não mentem. Simples assim.