A coragem de Ricardo Mathias salvou o Inter dos medos de Ramón Díaz

Colorado venceu o Ceará por 2 a 1 em Fortaleza. Ricardo Duarte / SCI

O jogo foi péssimo, determinado pela falta de coragem de Ramón Díaz. Mas havia a história de um jovem de base, criticado como sempre na Província, e a partir dele o Inter venceu o Ceará por 2 a 1 e ganhou fôlego na luta contra o Z-4. Se for guri de casa, só se vê defeito. Se for contratado por milhões, aí chovem desculpas: ritmo, modelo tático, adaptação, fase.

Mas disso falarei em seguida. Antes, o técnico.

Quando Vina foi expulso aos cinco minutos de jogo, bastava trocar Tabata por Carbonero ou Gustavo Prado na hora. 11 contra 10. Dois ponteiros, abrindo o campo, obrigando o adversário a marcá-los com menos jogadores e franqueando o espaço por dentro. Mas não. Apenas na metade da segunda etapa é que o Inter apostou em Ricardo Mathias e Borré na frente, com Vitinho e Carbonero pelos lados e Alan Patrick por dentro.

Ficou só Luiz Otávio, e depois Bruno Gomes, de volante, já com Aguirre na direita. O Ceará é fraco. Só dava balão para Pedro Raul. Por medo de levar contra-ataque de um time com 10, o Inter passou todo o primeiro tempo trocando passes lerdos, sem aprofundar, ajudando o Ceará.

Uma vergonha.

Não tivesse vencido, era caso de pensar em demissão dos Díaz.

Mas aí veio a história de um jovem corajoso. Ele meteu a cabeça na bola no escanteio. O primeiro pau era seu. Deu azar. Fez gol contra: 1 a 1. Mas não se abateu, como abatido é Borré desde que nasceu. Pediu a bola. Puxou um contra-ataque e ele mesmo corrigiu a própria falha com um lindo gol. Bateu no peito e disse: deixa comigo.

Mathias teve a coragem que Ramón Díaz, Borré e Valencia nunca tiveram. Em Montevidéu, classificando na Libertadores quando tudo parecia perdido. Na última vitória fora de casa, diante do Bragantino, também gol dele.

Um viva para Ricardo Mathias, um guri de coragem, que tenta, erra e acerta, mas não se omite e têm sangue nas veias. Na hora do aperto, foi um jovem de base que talvez tenha salvado o ano do Inter. Que a cartolagem e os técnicos de plantão entendam a história colorada, visceralmente ligada às categorias de base.