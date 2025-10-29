Um dever esquecido dos candidatos à presidência do Grêmio

Empréstimo do jogador vai até junho de 2026. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O empréstimo de Arthur termina em junho de 2026 e não tem cláusula de compra.

É claro que ele ainda tem espaço em clubes da segunda prateleira da Europa, além de EUA ou Arábia Saudita. A Juventus não está nem aí para o Grêmio. Quer ganhar dinheiro.

Os candidatos à presidência falam em contratar um craque. Nome? Não revelam. Que tal um deles pensar e abraçar um projeto para manter Arthur? Do contrário, Flamengo ou Palmeiras podem comprá-lo.

"Ah, mas ele é gremista. Quer ficar." Cebolinha também só voltaria ao Brasil pelo Grêmio, mas topou de bom grado ser reserva do Flamengo, pela vitrine e o salário. Quem mudou a cara do time, salvando a temporada? Arthur.