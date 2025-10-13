São Paulo vem cheio de desfalques importantes para enfrentar o Grêmio

Oscar teve lesão constatada na panturrilha e está fora. Erico Leonan / São Paulo FC

Ele ensaiava um retorno, que daria mais qualidade do meio para frente, onde o São Paulo vem concentrando desfalques. Mas veio a má notícia para o técnico Hernan Crespo.

O meia Oscar, 34 anos, sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e voltou a ser desfalque. Não joga contra o Grêmio. O jogador se queixou de dores no último sábado e passou por exames de imagem, que confirmaram a contusão.

Oscar não joga desde 19 de julho, mas tinha ficado à disposição contra o Fortaleza. O centroavante Calleri, astro do time, segue como desfalque, recuperando-se de cirurgia para reconstrução dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo. São muitos desfalques, sobretudo no ataque.

Os atacantes Ryan e André Silva também se recuperam de lesões, além dos volantes Pablo Maia e Luan e do zagueiro Rafael Toloi. O técnico Hernan Crespo deve escalar no ataque Tapia, de volta da seleção chilena, e Luciano.

A situação é bem diferente para o Grêmio, que terá os retornos de Marcos Rocha, Carlos Vinícius e Cuéllar, sofrendo apenas a dura ausência de Willian, dos que vinham jogando.