São Paulo vem cheio de desfalques importantes para enfrentar o Grêmio

Ele ensaiava um retorno, que daria mais qualidade do meio para frente, onde o São Paulo vem concentrando desfalques. Mas veio a má notícia para o técnico Hernan Crespo.
O meia Oscar, 34 anos, sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e voltou a ser desfalque. Não joga contra o Grêmio. O jogador se queixou de dores no último sábado e passou por exames de imagem, que confirmaram a contusão.
Oscar não joga desde 19 de julho, mas tinha ficado à disposição contra o Fortaleza. O centroavante Calleri, astro do time, segue como desfalque, recuperando-se de cirurgia para reconstrução dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo. São muitos desfalques, sobretudo no ataque.
Os atacantes Ryan e André Silva também se recuperam de lesões, além dos volantes Pablo Maia e Luan e do zagueiro Rafael Toloi. O técnico Hernan Crespo deve escalar no ataque Tapia, de volta da seleção chilena, e Luciano.
A situação é bem diferente para o Grêmio, que terá os retornos de Marcos Rocha, Carlos Vinícius e Cuéllar, sofrendo apenas a dura ausência de Willian, dos que vinham jogando.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.