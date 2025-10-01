Por que o Vaguinha está certo sobre o Inter

Inter de Ramón Díaz enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (1º), no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Sobre a situação do Inter, fora do Z-4, porém cada vez mais perto da zona pela ausência de vitórias e rendimento ainda incapaz de sugerir sossego, o Vagner Martins matou a questão. O Vaguinha resumiu tudo em um raciocínio que só parece simples, mas não é.

Aliás, vale o registro de um mantra pessoal de vida, válido para tudo, de futebol à canastra: as melhores ideias são as mais simples. O duro é enxergá-las, como fez o talento do Vaguinha, cada vez mais magro pelo sofrimento imposto pelo Inter, que nesta quarta-feira (1º) enfrenta o Corinthians, no Beira-Rio.

— O Inter briga contra um time para não cair, e não quatro. Se um sair do Z-4, outro terá de entrar. Clube grande, quando fica perto da areia movediça, afunda mais rápido — disse o Vaguinha pelos corredores da RBS. Ele tem razão.

Quando um grande está nessa situação, o time, nome a nome, na comparação com os do Z-4, é sempre melhor. Diferença de milhões, na maioria das vezes, pelos orçamentos. É o caso do Inter, agora.

Só que a questão é outra. A pressão é maior. A rivalidade do futebol brasileiro faz os adversários jogarem Copa do Mundo contra um gigante ameaçado.

Ninguém põe a faca entre os dentes contra Juventude ou Vitória, nesse sentido. Estivesse o Mirassol no Z-4: quem ia querer a sua desgraça? Quem suaria sangue por uma revanche contra o Mirassol? Esse é o ponto.

Time grande tem alvo nas costas

A história entre os grandes, aqueles com trajetórias centenárias e cheios de decisões para contar, sempre guarda um episódio entalado na garganta, conforme a narrativa de quem perdeu. Seja aquele jogo na luta para não cair ou por um objetivo como títulos ou uma vaga no G-4.

Sempre há uma fatura, uma conta a pagar no imaginário do torcedor. Nada melhor do que um empurrão rumo ao Z-4, como vingança. Se um dia São Paulo ou Flamengo, que nunca foram rebaixados, estiverem nessa situação, se é que um dia estarão, pode apostar que cornetas tipo "100% Série A" entrarão em campo no coração de quem se sentiu atingido pela gozação.

Então o lado emocional intoxica as outras variáveis. Elas contaminam o campo. Esse é o ponto. É errado dizer que "há quatro piores do que o Inter", e por isso a chance de rebaixamento é menor. Na verdade, basta um. Se um sair da zona, outro tem de entrar. O 17º cai do mesmo jeito que o 20º.

É esse o risco de ficar ao alcance do 17º colocado na tabela. Por isso essa proximidade matemática da degola tem de ser afastada como o diabo foge da cruz. Vale mais para o Inter, nessa quarta-feira, contra o Corinthians, assim como já valeu para o Grêmio nesse mesmo campeonato.