Por que o Grêmio tem de tratar um velho freguês como se fosse decisão de campeonato 

A sorte do Grêmio é que lhe cabe o Juventude logo na "estreia" deste novo campeonato delineado pela ascensão surpreendente do Vitória, que venceu o Bahia e o Santos — este em plena Vila Belmiro.

A distância do Grêmio para o primeiro que cai, o próprio Vitória, desceu para cinco pontos. Além do retrospecto indicar que em situações similares o Tricolor historicamente ganha do Juventude, o time da Serra exibe a pior defesa e o segundo pior ataque.

São 53 gols contra e 23 pró, apenas dois a mais que o lanterna Sport. O time de Thiago Carpini vem de três pontos sobre o Bragantino no Alfredo Jaconi, mas os paulistas (36 pontos) são um dos oito clubes que lutam para não trocar de lugar com o Vitória (31). Ou seja: não é um triunfo que sugere arrancada.

Se o Grêmio ganhar e for a 39 pontos, faltariam seis para os 45 mágicos de segurança. Pouco, certo? Mas, então, por que não é exagero falar em decisão? Pelos adversários na sequência: Corinthians (fora) e Cruzeiro (Arena).

Se vacilar na freguesia, tropeços em Itaquera e contra os mineiros poderiam deixar o Grêmio na porta do inferno. O Brasileirão é traiçoeiro.

Então o jogo de domingo, na Arena, com transmissão da RBS TV, virou aquele degrau que, uma vez superado, praticamente te põe a salvo. Ou te convida para um risco desnecessário e perigoso, em caso de vacilo.