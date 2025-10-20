Por que discordo do cancelamento de Kannemann

Argentino teve atuação ruim na goelada sofrida contra o Bahia. Lucas Uebel / Gremio.net

Ele foi mal contra o Bahia, sem dúvida. Falhou em todos os quatro gols. Um deles miseravelmente, que foi o quarto. Mas quem foi bem? Por isso discordo do cancelamento de Kannemann ou de quem o chama de ex-jogador.

Não faz muito tempo, bem protegido, deu resposta. Não suporta sequência de jogos, mas com Wagner Leonardo no elenco a sua presença na condição de reserva de luxo pode ajudar.

Sem falar na liderança. Ele tem 34 anos. Faz 35 em março de 2026. Mercado, do Inter, fará 39 no mesmo mês. Está ajudando, aqui e ali. Thiago Silva é fora da curva, ok, mas lembremos de seus 41 anos.

Se não for pensado como titular absoluto, em seu último contrato com o Grêmio (renovou por dois anos, até o fim de 2027), Kannemann pode ser alternativa para partidas pontuais e até ajudar jovens da base, caso do zagueiro Luis Eduardo, do sub-17, que deve ser incorporado ao grupo principal.

Não vejo, por exemplo, Gustavo Martins ou Noriega, que jogam pelo lado direito da área, tão acima assim de Kannemann. Além do mais, o argentino é um dos ídolos do Grêmio. A administração do encerramento de sua carreira no clube, se bem feita, pode ser boa para os dois lados, clube e jogador. Sem contar que respeito é bom.