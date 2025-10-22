Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Em Salvador
Opinião

Pontinho com retrancão despudorado está valendo para o Inter

Ressurreição do Vitória inaugurou novo campeonato nesta reta final de Brasileirão, em que cada ponto conta

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS