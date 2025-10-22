Pontinho com retrancão despudorado está valendo para o Inter

Colorado enfrenta o Bahia nesta quarta-feira. Renan Mattos / Agencia RBS

A ressurreição do Vitória não acendeu luz de alerta e sirene só em Grêmio e Inter, mas em metade da tabela. Preteou o olho da gateada, como diria Paulo Sant'Anna, valendo-se do provérbio gauchesco que une cavalos e suas pupilas dilatadas ao menor risco de perigo.

Ao incinerar prognósticos, ganhando do Bahia City e do Santos, chegando aos 31 pontos (17º lugar), os baianos semearam pânico do Bragantino (10º lugar, 36 pontos) ao Santos (16º lugar, 31 pontos e uma vitória a mais).

Com miseráveis cinco e quatro pontos de gordura, Grêmio e Inter suarão frio. Vale o mesmo para Corinthians, Galo e Ceará. Trata-se de um novo campeonato, com oito equipes.

Depois de ganhar de quem pode ganhar — do miserável Sport —, empatar em Salvador com o Bahia ganha ares de façanha para o Inter. É jogo atrasado. Já pensou somar um ponto sobre todos os outros, especialmente o Vitória?

A gordura subiria para cinco pontos antes do Fluminense, no Beira-Rio, rodada em que Vitória e Corinthians e irão se entredevorar no Barradão. Se um desfalcado Inter empatar na Fonte Nova, embalado em um retrancão pornograficamente despudorado, escapando do pior sabe-se lá como, está valendo. Por uma razão: preteou geral o olho da gateada.