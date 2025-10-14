Papelão brasileiro mostra que não será tão fácil achar 26 com nível de Copa

Ancelotti durante o amistoso contra o Japão. Yuichi YAMAZAKI / AFP

A lista dos 26 que vão à Copa do Mundo só sai em março, como sinalizou Carlo Ancelottii, mas pelo menos três nomes já estão confirmados. Naquele patamar 100% e titularidade absoluta: Casemiro, Vini Jr. e Bruno Guimarães.

Só eles ficaram contra o Japão, nesta terça-feira (14), da goleada por 5 a 0 sobre a Coreia. O resto da equipe mudou. E, pelo jeito que desabou o rendimento quando os outros saíram para o técnico fazer observações, configurando fiasco contra o Japão, muita gente vai ver a Copa no sofá de casa.

A derrota de virada por 3 a 2 para o Japão, em Tóquio, nesta manhã, mostrou as deficiências de elenco do Brasil. O time era todo reserva para observações, mas Casemiro, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior seguiram. Casemiro como capitão, inclusive. Bruno Guimarães é o volante que sai. Que se mexe. É ele que mete a bola para o lateral-direito Paulo Henrique no primeiro gol.



Boa notícia é Lucas Paquetá. A assistência de cavadinha para o golaço de Martinelli é de meia clássico, embora ele não seja um meia clássico. Livre da acusação de manipulação de resultados na Inglaterra e mais maduro coletivamente, vai se firmando. Mas no segundo tempo, quando Ancelotti foi radicalizando o ingresso de reservas para observar, santo Deus.

Que horror. Bem, o goleiro foi Hugo Souza. Só chutar que é gol. Fabrício Bruno, um dos zagueiros, entregou de forma bisonha no primeiro gol japonês e deu de canela no segundo. Jogar no Brasileirão é diferente do nível Seleção.

Richarlisons, Caios e Joelitons não deram conta. São bons em seus times na Europa, ok, mas Seleção é outro papo. O Japão virou de 2 a 0 para 3 a 2 e poderia ter feito mais.