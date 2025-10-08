O que existe sobre o pleito do Inter para ser declarado campeão brasileiro de 2005

Caso é ferida aberta na torcida até hoje. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Não está parado o projeto, do conselheiro Leonardo Aquino, de pleitear junto à CBF o reconhecimento do título brasileiro de 2005. A ideia não é tirar a faixa do Corinthians, que não tem culpa de nada, mas dividi-la com o Inter.

Uma espécie de reparação pelo conjunto da obra: os jogos remarcados pela primeira vez na história, o pênalti não-marcado com expulsão de Tinga contra os paulistas, as confissões cabais contidas no documentário Máfia do Apito.

Barcellos delegou carta branca a um interlocutor de peso. Novas evidências da época estão sendo articuladas como argumentação jurídica, e não apenas soluções parecidas — tipo o Paulistão de 1973.

Naquela oportunidade, o lendário árbitro Armando Marques errou a contagem de pênaltis, na final. A Portuguesa tinha falhado em três cobranças. O Santos de Pelé, acertado duas.

Armando se confundiu. Precipitou-se e decretou o Santos campeão, mesmo com chance de a série empatar. A torcida invadiu o campo. Não havia como bater os pênaltis restantes. A solução foi declarar dois campeões.

Em 2010, a CBF reconheceu torneios a partir de 1959 (Taça Brasil e Taça de Prata). O Palmeiras, por exemplo, que tinha quatro nacionais, foi a oito — hoje são 12. Em 2023 foi a vez do Galo, que virou campeão brasileiro por uma conquista de 1937, o Torneio dos Campeões. A estratégia colorada é trabalhar em silêncio.