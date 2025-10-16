O perigo do árbitro de Grêmio x São Paulo

Jogo na Arena será o mais sensível da rodada. Renan Mattos / Agencia RBS

Nada contra o capixaba Davi Lacerda, 29 anos, árbitro de Grêmio x São Paulo, na Arena, nesta quinta-feira (16). Vem recebendo elogios internos, inclusive. Mas não é Fifa, o que sugere menos experiência.

Depois dos erros escandalosos contra Grêmio e São Paulo na última rodada, todos reconhecidos pela CBF com punição dos envolvidos, o jogo mais sensível da rodada é o da Arena, justamente entre os dois. Alguém discorda?

O mineiro Paulo Zanovelli, 35, apita Cruzeiro x Galo. Ele é Fifa, mas anulou o gol de Alysson contra o Santos, na Vila Belmiro, há pouco tempo. Ok, mas não tem outro Fifa para escalar na Arena, então?

O escudo da entidade máxima seria um ato de respeito mínimo para Grêmio x São Paulo, embora não garanta nada. Quem for prejudicado na Arena com um eventual erro — e erros acontecem em todas as rodadas — falará em tapa na cara. Pode apostar. É pedir para se complicar. Faltou bom senso.

