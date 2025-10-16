Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Faltou bom senso
Opinião

O perigo do árbitro de Grêmio x São Paulo

Com todo respeito ao Davi Lacerda, mas seria um ato de respeito aos clubes, que foram recentemente prejudicados pela arbitragem, escalar um árbitro Fifa para apitar a partida

Diogo Olivier

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS