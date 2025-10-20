O Inter só ganhou por que era o Sport

Como vencer o Sport no Beira-Rio era imprescindível, já que o rendimento sugere dor e sofrimento até a última rodada na luta contra o rebaixamento, foi uma vitória enorme. É só imaginar como seria com empate ou derrota já contra o Bahia, em Salvador.
A diferença para o Z-4 voltou a ser de sete pontos, mas a atuação foi preocupante. Fosse qualquer outro adversário, sei não.
É que Derik Lacerda, o 9 do Sport, é péssimo. Perdeu chances incríveis, enquanto Borré, mesmo mal, tem grife.
Em casa, contra o lanterna, o Inter sempre teve menos posse de bola. Não havia Alan Patrick, mas quando isso ocorrer não se controla nem o Sport ? Só passou à frente no número de finalizações após o 2 a 0.
Boa notícia
Além dos três pontos de alívio, uma boa notícia para o Inter foi Bruno Gomes. Sem Alan Patrick, o pouco de cadência e qualidade no meio foi ele, como volante.
Já que a direção não reforçou o grupo na janela, Bruno Gomes virou acréscimo do céu, após quase um ano fora por lesão.