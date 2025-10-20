Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Pontos de alívio
Opinião

O Inter só ganhou por que era o Sport

A diferença para o Z-4 voltou a ser de sete pontos, mas a atuação foi preocupante

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS