O Inter só ganhou por que era o Sport

Em casa, contra o lanterna, o Inter sempre teve menos posse de bola. Renan Mattos / Agencia RBS

Como vencer o Sport no Beira-Rio era imprescindível, já que o rendimento sugere dor e sofrimento até a última rodada na luta contra o rebaixamento, foi uma vitória enorme. É só imaginar como seria com empate ou derrota já contra o Bahia, em Salvador.

A diferença para o Z-4 voltou a ser de sete pontos, mas a atuação foi preocupante. Fosse qualquer outro adversário, sei não.

É que Derik Lacerda, o 9 do Sport, é péssimo. Perdeu chances incríveis, enquanto Borré, mesmo mal, tem grife.

Em casa, contra o lanterna, o Inter sempre teve menos posse de bola. Não havia Alan Patrick, mas quando isso ocorrer não se controla nem o Sport ? Só passou à frente no número de finalizações após o 2 a 0.

Boa notícia

Além dos três pontos de alívio, uma boa notícia para o Inter foi Bruno Gomes. Sem Alan Patrick, o pouco de cadência e qualidade no meio foi ele, como volante.