O Inter está descendo a ladeira

Inter teve muitas dificuldades durantes os 90 minutos. Jeff Botega / Agencia RBS

Por sorte, não vieram Depay, Garro, Yuri Alberto e Castillo. Frágil na defesa e inofensivo no ataque, o Inter só empatou em 1 a 1 com um Corinthians quase todo reserva.

Ameaçou pressão tímida no início sobre os três zagueiros corintianos, mas no primeiro contra-ataque já tomou o gol de Gui Negão. Daquele jeito eterno: bola nas costas de Bernabei (passe) e Aguirre (gol), este de atuação pavorosa.

A bola queima. Há vazios no meio. Há meses o problema é o mesmo: má proteção pelos lados. Ramon Díaz só viu essa obviedade no intervalo de seu segundo jogo. Melhorou um pouco com Mercado (três zagueiros) e sem o improvável Romero. Tentou Ricardo Mathias e Borré (sem Alan Patrick). Melhorou um pouco, ao menos no volume. Mas sem organização.

O empate aleatório, nos acréscimos, de pênalti, não muda o cenário. O Inter desce a ladeira rumo ao Z-4.