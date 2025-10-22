O incrível tabu de Grêmio x Juventude

Grêmio recebe o Juventude em casa no próximo domingo (26). Mateus Bruxel / Agencia RBS

Se o jogo de domingo (26) virou final de Copa do Mundo para o Grêmio após a ressurreição do Vitória na luta contra o rebaixamento, no caso do Juventude ganhou contornos de façanha épica, lendária e outros adjetivos do gênero. O Juventude nunca ganhou na Arena.

Como o empate não muda a sua vida, terá de assinar uma página inédita em quase 13 anos de existência da nova casa do Grêmio para cogitar Série A em 2026. São 19 jogos tendo o Grêmio de mandante nesse período, com 14 derrotas do Juventude e cinco empates.

A última vitória do Juventude na casa do Grêmio foi há 17 anos, nas quartas de final do Gauchão de 2008. O Grêmio de Celso Roth era o único invicto da competição, mas caiu por 3 a 2 no Estádio Olímpico diante do Junventude de Zetti.

É difícil projetar escalação do Juventude para tentar quebrar essa escrita tão longa. O técnico Thiago Carpini tem mexido na equipe conforme o adversário e as circunstâncias. Um provável time: Jandrei (de volta após suspensão); Igor Formiga, Rodrigo Sam, Abner e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Daniel Peixoto; Rafael Bilu, Taliari e Gilberto.

Para piorar a situação serrana, Mandaka, que voltaria após suspensão, está com lesão na coxa. É um desfalque duro para Carpini resolver.