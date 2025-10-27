O fim de uma fake news no Grêmio

Arthur de novo foi o maestro na vitória por 3 a 1 do Grêmio sobre o Juventude. Ele arma o Grêmio de trás. Outra boa notícia foi Amuzu. Em vez de só o ponteiro que ataca espaço, apareceu o da assistência. O passe para o segundo gol de Carlos Vinícius é dele.
Ah, e chega da fake news que Pavon marca, e Alysson, não. Alysson passou por cima de Alan Ruschel e foi quase outro lateral ajudando João Lucas.
Houve um momento — raro — que Arthur é desarmado. O Juventude tenta sair em contra-ataque, mas Alysson sai em socorro de Arthur e desarma Jadson antes que ele conecte o ataque verde. Noutro lance recebeu cartão por falta na defesa — estava lá, recompondo.
Então Alysson defendeu e ainda deu assistência para um dos gols de Vinícius. Pavon entrou no final, a tempo de errar o passe que gerou o contra-golpe do gol de honra do Ju. Então é fake news que Alysson não ajuda a defender e só sabe atacar.