O cria da base do Grêmio que é artilheiro da Série B e pode jogar a Série A em 2026

Jogador soma 14 gols pela equipe do Pará.

Não me digam que ele não foi festejado pela torcida do Grêmio. Virou até estátua em Porto Alegre, ali perto do Parque Moinhos de Vento, o popular Parcão. Quase na esquina da Avenida Goethe com a Dona Laura. Dizem que a ideia inicial do pai, que mandou construí-la, era colocá-la em algum lugar na Arena ou no CT Luiz Carvalho, mas não deu muito certo. Pelo Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017.

O fato é que Pedro Rocha, 31 anos, é o artilheiro da Série B na condição de estrela da grande surpresa do campeonato. O Remo, do técnico Guto Ferreira, emendou seis vitórias seguidas e escalou a tabela desde a sua chegada. O clube paraense não constava em nenhuma lista de apostas para o acesso. Hoje, é candidato a título. É a clássica zebra.

Pedro Rocha soma 14 gols, quatro de vantagem sobre Carlão, da Ferroviária. Depois de ser vendido pelo Grêmio para o Spartak Moscou por 12 milhões de euros, em agosto de 2017, o atacante viveu de empréstimos em série por parte dos russos: Cruzeiro, Flamengo e Athletico-PR.

Ao final do contrato com o Spartak, Pedro Rocha assinou com o Fortaleza. No final do ano passado, o Remo o anunciou o ex-revelação do Grêmio para a disputa da Série B, como peça da montagem de um time para subir. Como se vê, o casamento deu certo.

