Novo calendário do futebol brasileiro lembra provérbio popular dos anos 1970

Presidente da CBF, Samir Xaud, durante o anúncio do novo calendário. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Na média geral, de certa maneira volta uma máxima dos anos 1970, que dizia o seguinte: “Onde a Arena (partido de sustentação ao regime militar) vai mal, um time no Nacional”.

Logo em seguida, criou-se um outro ditado, rimado e crítico, tantos eram os participantes do Brasileirão. Em 1979 foram incríveis 94. E o ditado dizia: “E onde a Arena vai bem, um time também”.

Não é a mesma relação política, claro. Lá, era ditadura. A extinta CBD era um braço da ditadura. O objetivo era criar atrações para desviar a atenção dos abusos do regime. Hoje vivemos em democracia. A CBD virou CBF também para fugir ao estigma daquele período nefasto. É importante frisar essa diferença. Falo do inchaço, de clubes e de campeonatos. E do acúmulo de jogos.

A questão é que o novo calendário tem muito de política da CBF para agradar federações menores. Elas votam nas eleições tanto quanto as grandes, porém em maior número.

É a ideia de se perpetuar, acomodando todos e tentando não prejudicar os grandes. O inchaço não se dá na Série A, como nos anos 1970, mas na Copa do Brasil e nas séries C e D.

Eis minha análise inicial do novo calendário, ponto a ponto:

Brasileirão e Estaduais

✔️ O Brasileirão inicia-se em 28 de janeiro, com uma antecipação de dois meses em relação a 2025. A competição para em maio por causa da Copa do Mundo e será retomada em julho. Depois, se estende até dezembro.

Aqui, não tem o que fazer, em razão da Copa. Mas a Série A alongada veio para ficar. A Fifa “alugou” o meio do ano com seus campeonatos — Copa do Mundo, Mundial Feminino (Brasil é sede), Copa América e Mundial de Clubes.

✔️ Pela primeira vez, Brasileirão e Estaduais serão disputados simultaneamente por um mês e meio. Estaduais se iniciam em 11 de janeiro e vão até 8 de março — é obrigatório a final (último jogo) nesta data.

Haverá acúmulo de jogos logo na largada do ano, com pré-temporada curta e jogadores sem ritmo. Risco alto de lesões musculares. Será preciso elenco, mais do que nunca. Ou a velha história de poupar jogadores, com prejuízo técnico a escolher, em tese, no Estadual.

✔️ Estaduais com times da Série A terão só 11 datas disponíveis. Estados sem equipes na primeira divisão terão mais flexibilidade.

Estaduais enxutos são um bom negócio. Virá uma pré-temporada de luxo, melhorando a competição e o interesse, com todos os jogos sendo decisivos, por ser tiro curtíssimo. Tradição peculiar do nosso futebol mantida.

Copa do Brasil

✔️ Copa do Brasil passa a ter final em jogo único em sede escolhida antes do torneio. A partida será a última da temporada, após o Brasileiro. O início da Copa do Brasil é em 18 de fevereiro e vai até a segunda semana de dezembro.

Não vejo problema maior, ainda que não goste de começo e fim tão distantes. Os times podem até mudar, nas janelas de contratações. Perde-se o momento, o clima, o embalo.

✔️ Copa do Brasil terá jogos únicos até a quarta fase. Na fase seguinte, entram os times da Libertadores e Sul-Americana já com jogos de ida e volta, em mata-mata.

Quando mais “Copa” for a Copa do Brasil, melhor. A Sul-Americana, aliás, tinha de ser mais “Copa” também. O ideal era nem existir, mas ninguém quer abrir mão do dinheiro e dos prêmios da competição.

✔️ A Copa do Brasil terá um aumento no número de times: de 92 para 126. Todos os 20 clubes estarão classificados automaticamente. Isso acaba com o risco para equipes como o Botafogo que ainda não tinha vaga garantida.

Aqui é política pura. As federações menores, com times em divisões menores e até sem divisão, votarão eternamente em Samir Xaud e seu grupo político.

Copas regionais

✔️ A CBF passa a ter três Copas regionais. Além da Nordeste, será mantida a Copa Verde e a Copa Sul-Sudeste. A data das Copas é de 25 de março a 7 junho, isto é, após os Estaduais. A Copa Verde terá 24 clubes, e a Copa Sul-Sudeste, 12.

Meta é agradar pequenos e médios, eventualmente um grande que quase caiu e ficou fora das competições sul-americanas.

Copa do Nordeste

✔️ Copa do Nordeste não terá mais os times que disputam a Libertadores ou a Sul-Americana. Por exemplo, em 2025, Bahia e Fortaleza não jogariam a competição. A Copa Nordeste passa de 16 para 20 times.

De novo, matizes de política, para alegrar clubes menores e ajudar os grandes, especialmente o Bahia e seus petrodólares, que já veem a Copa do Nordeste como estorvo. Risco grande de esvaziamento de público e de relevância.

Copa Sul-Sudeste

✔️ A Copa Sul-Sudeste é a nova competição regional criada pela CBF, com 12 clubes, reunindo os três Estados do Sudeste (RJ, SP, MG) e do Sul (RS, SC e PR) — o Espírito Santo está no centro-oeste para a CBF. Essa competição não terá os times nas competições sul-americanas, isto é, a maioria da Série A. Outros times da elite — não classificados às sul-americanas — podem optar por jogar ou não o torneio.

Fadada ao fracasso. Quase nunca terá os grandes, raramente não classificados à Libertadores ou Sul-Americana. A menos que mudem as regras, o que não duvido. Os clubes falam em menos jogos e datas, mas adoram um campeonato novo para vender direitos de transmissão e atender a um mercado que, hoje, paga R$ 1 milhão ou mais por mês para qualquer um.

Séries C e D

✔️ A Série C vai ter um aumento no número de clubes de forma paulatina. Em 2026, serão mantidos os 20 times. Mas, até 2028, será disputada com 28 equipes.

✔️ A Série D vai ter um crescimento significativo: sairá de 64 para 96 times. A ideia é garantir um calendário mais extenso durante o ano para equipes menores.