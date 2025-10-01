Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Número de jogos
Opinião

Novo calendário do futebol brasileiro lembra provérbio popular dos anos 1970

Não é a mesma relação política, claro. Lá, era ditadura. Hoje vivemos uma democracia

Diogo Olivier

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS