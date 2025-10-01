Novo calendário da CBF provocará mudanças no Gauchão 2026

Gauchão será disputado em 11 datas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Não será uma mudança substancial por mérito da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), neste quesito. A nova fórmula, inaugurada no ano passado, com apenas 12 datas, já era um enxugamento.



Agora, como o novo calendário do futebol brasileiro, anunciado oficialmente na manhã desta quarta-feira (1°) pelo presidente da CBF, Samir Chaud, será preciso eliminar uma data. Os estaduais terão de ter 11 datas.

Como ficaram as datas

Semifinal em jogo único

A saída para o Gauchão, que deve começar no dia 11 de janeiro (um sábado), será fazer semifinal em jogo único, e não ida e volta, com mando de campo da melhor campanha.



A nova data de início da competição será outra mudança, antecipada em três dias em relação à ideia original para 2026. O presidente da FGF, Luciano Hocsman entendeu que a final é sagrada, para preservar o equilibro técnico do campeonato.



— Não me parece certo mexer na final em dois jogos — explicou-me Hocsman.

Fórmula segue igual

A fórmula, muito elogiada em todo o país por garantir as férias integrais dos jogadores no ano pós-enchente, segue a mesma. Três grupos de quatro times.