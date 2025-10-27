Milhões a mais nos cofres do Grêmio

Mais de 30 mil gremistas marcaram presença na vitória sobre o Juventude. Jeff Botega / Agencia RBS

A renda de Grêmio 3x1 Juventude bateu R$ 1,68 milhão. Antes do empresário Marcelo Marques comprar a Arena, esse valor era drenado para abater a dívida com a extinta OAS e seus sucedâneos na construção do estádio.

O Grêmio nem via a cor do dinheiro. Nem tocava nele. Mantida a média dominical (32 mil torcedores, contra o Juventude) de público nas quatro rodadas restantes em casa, seriam R$ 5 milhões.

Contra Palmeiras e Cruzeiro, casa cheia. Por baixo, umas 40 mil ou 45 mil pessoas. Quanto o Grêmio lucrará no total, nesses jogos em casa, até dezembro, apenas com a bilheteria, durante 12 anos apartada do clube? Uns R$ 6 milhões, descontando taxas e custo de operação?

Há muito a bilheteria não é a principal receita dos clubes. Sei disso. Direitos de transmissão, venda de jogadores e patrocínios dão de relho. Mas em temos de vacas magras, é (muito) melhor do que nada.