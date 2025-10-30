Mano Menezes recebe sinal verde para reforçar o Grêmio contra o Cruzeiro

Marlon poderá disputar a partida contra o Cruzeiro. Lucas Uebel / Gremio

Depois do Corinthians na Arena Itaquera, neste domingo (2), o Grêmio tem um desafio enorme em casa, definidor para alguma pretensão mais sonhadora no Brasileirão. Trata-se do Cruzeiro do técnico português Leonardo Jardim. Mano Menezes não poderia escalar o lateral-esquerdo Marlon, por estar no Grêmio emprestado pelo clube mineiro.

Pois a boa notícia chegou. Sim, Marlon poderá atuar normalmente contra o detentor de seus direitos, sem pagamento de multa. É que Paulo Roberto Costa, lateral-direito campeão da Libertadores e do Mundo pelo Grêmio em 1983, entrou no circuito.

Além de empresário — foi ele quem trouxe Marlon para o Grêmio —, Paulo Roberto tem ótima relação com Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Vale lembrar que Paulo também jogou no Cruzeiro, e com passagem vitoriosa. Na Toca da Raposa, ele faturou a Supercopa da Libertadores em 1992, a Copa Brasil em 1993 e dois estaduais, em 1992 e 1994.

Então Marlon está liberado para enfrentar o Cruzeiro, ao contrário do que aconteceu no primeiro turno. No Mineirão, logo após a parada para o Mundial de Clubes, ele desfalcou o Grêmio. Lucas Esteves foi o lateral-esquerdo na derrota por 4 a 1.

Outro detalhe é sua compra em definitivo. A informação que recolhi no Grêmio é de que a cláusula de aquisição por 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões), ativada no contrato de empréstimo desde que o jogador atingiu 25 jogos como titular, será de fato exercida.