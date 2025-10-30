Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Brasileirão
Notícia

Mano Menezes recebe sinal verde para reforçar o Grêmio contra o Cruzeiro

Lateral esquerdo poderá atuar na partida contra os mineiros

Diogo Olivier

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS